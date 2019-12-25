В Мельниково открыли детский городок

В поселке Мельниково Приозерского района 14 октября состоялось открытие детского городка. Он расположен в зоне жилой застройки рядом с детским садом и школой. Концепция основана на запросе ребят и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Ученики попросили площадку-остров, где они могли бы бегать и играть. У взрослого населения был запрос на спортивный инвентарь и рекреационные зоны. Так появился живописный силуэт площадки с необычной дорожкой, места для отдыха со скамейками и качелями, спортивное пространство со столами для пинг-понга.
Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области
Всего в Ленобласти в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроено уже 59 общественных пространств.
Фото: правительство Ленобласти
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