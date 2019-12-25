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В Ленобласти проверяют заявление о педофилии
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В Ленобласти проверяют заявление о педофилии

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В полицию 24 июля обратилась мама 12-летней девочки.

В Приозерском районе Ленобласти правоохранительные органы проверяют заявление о педофилии. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 24 июля обратилась мама 12-летней девочки. По словам 37-летней местной жительницы, в СНТ "Громовец" малознакомый мужчина домогался до её несовершеннолетней дочери. Женщина указала на 75-летнего мужчину, который якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По данному заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сестрорецке дедушку подозревают в педофилии в избиении 8-летней внучки.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, педофилия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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