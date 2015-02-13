Под Петербургом обезвредили авиабомбы и 102 мины времен войны

Опасную находку сделали во время земляных работ у железнодорожной платформы "44-й километр".

Специалисты МЧС обезвредили крупную партию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в Тосненском районе Ленинградской области. Во время земляных работ у железнодорожной платформы "44-й километр" были обнаружены восемь авиационных бомб ФАБ-100 и 102 противотанковые мины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, для ликвидации находки на место прибыли пиротехники невского спасательного центра. Снаряды, покрытые коррозией, были извлечены из земли, после чего доставлены на специальный полигон для уничтожения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Работы проводились с соблюдением всех мер безопасности. Находка подтверждает, что территория Ленинградской области до сих пор хранит множество неразорвавшихся боеприпасов со времён ожесточенных боев 1941–1944 годов. Ежегодно саперы обезвреживают в регионе сотни снарядов, мин и гранат, что делает работу пиротехнических служб особенно важной для обеспечения безопасности жителей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу