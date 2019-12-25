В Ладожском озере нашли затонувший корабль конца XIX века

Предполагается, что это пиратское судно.

Команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружила в Ладожском озере на глубине 34 метра затонувший корабль. Судно производства Финляндии конца XIX – начала XX века имеет значительные разрушения. На одном из бортов наблюдается снесенная ударной волной рубка. На палубе лежит нактоуз, телеграф и штурвал. В некоторые помещения можно попасть для визуального осмотра.

Одной из интересных особенностей судна является символ, расположенный с двух сторон судна корабля, "Левиафан".

Это навело нас на мысль, что, возможно, это и пиратское судно. Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью? Сергей Куликов, координатор центра научных исследований 1XPEDITION

На судне нашли корабельную рынду (колокол – прим.ред.), несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и кирпичи от камина с надписями – HOGANAS.

Материалы исследования, найденные артефакты, подводные фото и видеосъемки будут переданы в центр подводного наследия ИА РАН для дальнейшего изучения.

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Фото: Центр научных исследований 1XPEDITION