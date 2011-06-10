Петербуржцы массово жалуются на сбои мобильного интернета после угрозы атаки БПЛА

Снижении скорости связи происходит из-за мер безопасности.

Утром 9 марта жители Петербурга и Ленинградской области столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. Проблемы затронули всех крупных операторов связи — МТС, "Билайн", "МегаФон" и Tele2 . Пик жалоб пришёлся на период после объявления в регионе опасности атаки беспилотных летательных аппаратов .

О возможных проблемах со связью заранее предупредил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В 6:18 он объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона и сообщил, что в связи с этим могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. В 10:12 глава региона дал отбой воздушной опасности, уточнив, что уничтожен один беспилотник.

Судя по данным сервиса Detector404, фиксирующего сбои, горожане начали массово сообщать о проблемах с раннего утра. Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи, невозможность открыть сайты и приложения

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 163 украинских дрона самолётного типа над различными регионами страны, включая соседнюю Новгородскую область, где сбили восемь БПЛА.

Фото: pxhere