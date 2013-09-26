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В Красном Селе 8-летний мальчик попал под машину
Сегодня, 10:28
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В Красном Селе 8-летний мальчик попал под машину

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Пострадавшего доставили в больницу.

В пятницу, 10 июня, житель Карелии на автомобиле в Красном Селе сбил 8-летнего мальчика, который переходил через дорогу вне зоны пешеходного перехода. По информации Piter.tv, ребенок остался жив.

Инцидент произошел на проспекте Ленина у дома № 67 в 19:30. За рулем иномарки Mitsubishi Lancer находился 30-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины.

На данный момент уточняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: пьяному курсанту, устроившему ДТП около Троицкого моста, грозит срок.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дпс, красное село, полиция, проспект ленина, ребенок попал под машину, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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