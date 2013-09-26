В Красном Селе 8-летний мальчик попал под машину

Пострадавшего доставили в больницу.

В пятницу, 10 июня, житель Карелии на автомобиле в Красном Селе сбил 8-летнего мальчика, который переходил через дорогу вне зоны пешеходного перехода. По информации Piter.tv, ребенок остался жив.

Инцидент произошел на проспекте Ленина у дома № 67 в 19:30. За рулем иномарки Mitsubishi Lancer находился 30-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины.

На данный момент уточняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv