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В Кикерино пенсионер погиб во время пожара
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В Кикерино пенсионер погиб во время пожара

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Тело направлено в морг для установления причины смерти.

В поселке Кикерино Волосовского района Ленобласти во время пожара погиб пенсионер. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В службу 112 в 6:55 обратилась женщина, которая рассказала, что в поселке горит дом, внутри которого находится мужчина.

В 11:05 на месте пожара обнаружен труп 73-летнего  хозяина дома. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Несколько дней назад в Металлострое тушили 4-комнатную коммунальную квартиру.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионер, погиб в пожаре
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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