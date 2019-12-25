В Кикерино пенсионер погиб во время пожара

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

В поселке Кикерино Волосовского района Ленобласти во время пожара погиб пенсионер. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В службу 112 в 6:55 обратилась женщина, которая рассказала, что в поселке горит дом, внутри которого находится мужчина.

В 11:05 на месте пожара обнаружен труп 73-летнего хозяина дома. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Несколько дней назад в Металлострое тушили 4-комнатную коммунальную квартиру.

Фото: Piter.tv