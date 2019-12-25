В Гатчине открыли бассейн, построенный на принципах государственно-частного партнерства

Средства на создание бассейна в Гатчине выделил бюджет региона и частные инвесторы.

В Ленобласти 15 июня открыли первый спортивный объект, построенный на принципах государственно-частного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Становится хорошей традицией в первый день ПМЭФ открывать объекты, строительство которых начиналось в рамках соглашений, подписанных ранее на форуме. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Средства на создание бассейна в Гатчине выделил бюджет региона и частные инвесторы. Строительство велось по концессионному соглашению между правительством 47 региона и ООО "БАССЕЙН ГАТ". Все строительные работы подрядчик завершил в начале марта текущего года.

Новый спортивный комплекс включает в себя три бассейна: для спортивного плавания с десятью дорожками; для оздоровительного плавания и купания; а также для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет. Для зрителей предусмотрены 160 сидячих мест. Также в комплексе созданы четыре спортивных зала, спа-зона с сауной и хамамом и медицинский кабинет.

Фото: правительство Ленобласти