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В ДТП на Дыбенко пострадал 14-летний подросток
Сегодня, 10:53
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В ДТП на Дыбенко пострадал 14-летний подросток

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По факту аварии проводится проверка.

Во вторник вечером в Невском районе Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иностранного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Обстоятельства аварии расследуются полицией.

Пресс-центр ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнил, что столкновение произошло 17 июня около 21:30 неподалеку от дома номер 23, корпус 1, расположенного на улице Дыбенко.

Предварительно установлено, что молодой водитель 1995 года рождения, управлявший автомобилем Chery Arrizo 8, совершил наезд на четырнадцатилетнего мальчика, неожиданно появившегося из-за стоящего транспортного средства.

Пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение с повреждениями средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что по факту ДТП с несовершеннолетним велосипедистом в Киришах проводят проверку.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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