В Центральном музее железнодорожного транспорта открылся зал метрополитена

У петербуржцев появилась возможность поближе познакомиться с историей метро.

Во вторник, 10 апреля в Центральном музее железнодорожного транспорта открылся тематический зал метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Начинается выставка с дверей. Они оформлены в стиле станции "Нарвская". За ними посетителей ждут редкие артефакты. Среди них уникальная коллекция предметов XX века, макет станции "Технологический институт", ставший обладателем гран-при в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе, аппараты для размена денег, мультимедийные информационные экраны и многое другое.

Главная цель проекта — показать разнонаправленность и высокий уровень работы строителей, монтажников и тех, кто сегодня обеспечивает бесперебойную работу современной подземки.

С помощью звуковых и световых эффектов, новых диорам, мультимедийных панелей и 3D-визуализации разработчики добились максимальной вовлеченности посетителей во все рабочие процессы метро.

Отметим, что Центральный музей железнодорожного транспорта находится на Садовой улице, недалеко от пересадочного узла "Садовая – Сенная пл. – Спасская".

Ранее мы писали, что в Музее современного искусства "Эрарта" началась уникальная выставка петербургских творцов.

Фото: metro.spb