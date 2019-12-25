Фестиваль "Ботанические каникулы"

В субботу, 24 октября, в Ботаническом саду начинаются Ботанические каникулы.

В период с 24 октября по 8 ноября Ботанический сад Петра Великого приглашает на Ботанические каникулы. По единому билету будут доступны: оранжерейный маршрут, квесты для детей и взрослых, выставка флористической живописи Союза мастеров флористической живописи и графики и выставка осенних орхидей из фондовых оранжерей Сада "А орхидеи уже зацвели".

Выставки флористической живописи и осенних орхидей проходят в выставочном павильоне Зелёный домик.

Место: ул. Профессора Попова, 2

Фото: Ботанический сад