В 2021 году в Петербурге заработали четыре новых автозаправочные станции на газе и комиссия комэнерго по субсидиям за их строительство

Комиссию по субсидиям Смольный создал в конце минувшего года, размер самих субсидий составил 144 млн рублей.

В 2021 году на территории Петербурга заработали четыре новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС), построенных компанией "Газпром газомоторное топливо". Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Первая в восточной части города станция расположилась на въезде в город по Мурманскому шоссе, на Народной улице. АГНКС производит 6,6 млн кубометров газа в год и может обслужить до 200 автомобилей в сутки, в том числе пассажирские автобусы и большегрузы. По одной станции построили также в Пушкинском, Фрунзенском и Красногвардейском районах, все они производят суммарно 20,2 млн кубометров газа в год и принимают до 700 автомобилей в сутки.

В конце минувшего года, обнаружил Piter.TV в официальной документации комэнерго, Смольный создал комиссию, решающую, каким компаниям выделять субсидии за построенные автомобильные заправки на природном газе. Распоряжение отдали в рамках реализации постановления городского правительства. В состав комиссии вошли семь человек, работающих в отделе газификации и топливных ресурсов и финансово-экономических отделах комэнерго. Возглавляет группу зампред комитета Дмитрий Долгов.

Как подчеркнули Piter.TV в комитете, в 2021 году размер субсидий, компенсирующих часть затрат на строительство, составил 144 миллиона рублей.

Из них 53,28 млн руб. – средства федерального бюджета и 90,72 млн руб. – средства бюджета Санкт-Петербурга. Субсидии выделяются организациям, реализующим строительство АГНКС, по итогам завершения строительства объектов. пресс-служба комитета по энергетике

Известно, что на субсидию может претендовать любая компания, построившая АГНКС.

Фото: ВКонтакте / АГНКС России