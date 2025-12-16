В Петербурге предложили ужесточить штрафы для велосипедистов до 45 тыс. рублей

Поводом для дискуссии послужили участившиеся случаи, когда велосипедисты сбивают пешеходов и скрываются с места происшествия.

Сегодня в Петербурге на Заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры обсуждалась инициатива об ужесточении наказания для велосипедистов-нарушителей. Поводом для дискуссии послужили участившиеся случаи, когда велосипедисты сбивают пешеходов и скрываются с места происшествия.

С предложением выступил председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов. Он подчеркнул необходимость принятия срочных мер, чтобы повлиять на недобросовестных владельцев двухколёсного транспорта, которые не несут ответственности за свои действия. Эту инициативу поддержали представители профильных ведомств и велосообщества.

Павел Кузнецов, замначальника отдела организации ДПС Управления ГАИ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, заявил, что действующий штраф в размере 1500 рублей слишком мал и неэффективен. Он предложил увеличить его до 45 тысяч рублей для тех, кто управляет велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель общественной организации развития велокультуры Павел Хусу согласился, что это системная проблема безопасности, затрагивающая всех участников движения.

В ходе обсуждения депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилёв отметил общее "падение уважения к правилам дорожного движения со стороны велосипедистов". При этом эксперты связывают рост числа велосипедистов с популярностью городских прокатов и экономическими факторами, такими как проблемы с бензином.

Ранее Смольный анонсировал запуск двух наземных маршрутов метро на основе тактового движения электричек.

Фото: Piter.TV