  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки в водоемах Ленобласти утонули пять человек
Сегодня, 11:59
63
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Ленобласти за минувшие сутки зафиксировали пять случаев утоплений на водоемах. Об этом сообщили в СК РФ. 

Накануне из озера Комсомольское были извлечены тела супругов 1960 и 1962 годов рождения. В тот же день из озера Балахановское возле поселка Ромашки достали труп мужчины 1977 года рождения. Он прибыл туда на рыбалку, вышел на лед и провалился в воду. В озере Облуцкое утонули двое мужчин 1954 и 1958 годов рождения. По всем фактам проводятся доследственные проверки, назначены судебные экспертизы.

Во время наступившей оттепели лед на водоемах непрочен, однако некоторые граждане пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою жизнь опасности. Также обращаем внимание взрослых на недопустимость нахождения детей без присмотра вблизи водоемов, в том числе покрытых льдом. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту убийства подростка в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии