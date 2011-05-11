За сутки в водоемах Ленобласти утонули пять человек

В Ленобласти за минувшие сутки зафиксировали пять случаев утоплений на водоемах. Об этом сообщили в СК РФ.

Накануне из озера Комсомольское были извлечены тела супругов 1960 и 1962 годов рождения. В тот же день из озера Балахановское возле поселка Ромашки достали труп мужчины 1977 года рождения. Он прибыл туда на рыбалку, вышел на лед и провалился в воду. В озере Облуцкое утонули двое мужчин 1954 и 1958 годов рождения. По всем фактам проводятся доследственные проверки, назначены судебные экспертизы.

Во время наступившей оттепели лед на водоемах непрочен, однако некоторые граждане пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою жизнь опасности. Также обращаем внимание взрослых на недопустимость нахождения детей без присмотра вблизи водоемов, в том числе покрытых льдом. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти