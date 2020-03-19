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В Петербурге скончался школьник, которого нашли в воде под Литейным мостом
Сегодня, 8:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге скончался школьник, которого нашли в воде под Литейным мостом

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Пострадавший был госпитализирован от Литейного моста в состоянии клинической смерти, утоплением в пресной воде, переохлаждением.

В Петербурге 10-классник попал в больницу в состоянии клинической смерти с признаками утопления и скончался через непродолжительное время. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы обратился очевидец и сообщил, что под Литейным мостом в воде находится человек. Прибывшим нарядом было установлено, что в воде с признаками после утопления учащийся 10 класса.

Пострадавший был госпитализирован от Литейного моста в состоянии клинической смерти, утоплением в пресной воде, переохлаждением. Школьник скончался через несколько часов в больнице.

Семья полная, на учете в ПДН и ПНД не состоит.

Ранее в Кингисеппе трёхмесячный ребёнок чуть не утонул в ванной.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, утопление, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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