Петербуржец получил 450 тыс. рублей компенсации морального вреда за травму руки во время утиной охоты

Во время катания на лодке произошел самопроизвольный выстрел из ружья.

Мужчина получил 450 тыс. рублей компенсации морального вреда за травму, которую получил во время утиной охоты. Из-за нее он находится в состоянии трудоспособности, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Летом 2019-го года трое петербуржцев отправились на охоту в Ленобласть. В момент спуска на лодке по реке мужчины стреляли в уток. Один из них положил ружье на сиденье. Когда лодка "наскочила" на камень, произошел самопроизвольный выстрел из ружья в одного из мужчин. Его госпитализировали с огнестрельным ранением кисти справа, открытым переломом костей запястья и шоком.

Виновник оплатил гражданину лечение и добровольного перечислил 50 тыс. рублей на реабилитацию, однако пострадавший уже больше года не может работать и проходит лечение. На основании этого 35-летний петербуржец был вынужден обратиться в суд за компенсацией морального вреда, причиненного здоровью.

Мужчина оплатил задолженность в кратчайшие сроки.

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