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На улице Руставели обнаружили утечку аммиака
Сегодня, 17:20
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На улице Руставели обнаружили утечку аммиака

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Поезд ехал в сторону Финляндии.

На четвертых путях железнодорожной станции "Ручьи" обнаружили утечку, предположительно, аммиака из цистерны товарного поезда. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Утечка происходит в районе 26-го вагона из верхнего люка. Всего в составе 61 вагон. Поезд следовал из Петербурга к станции "Бусловская" недалеко от границы с Финляндией. 

Поезд находился на момент заявки на улице Руставели. На место отправились представители Красногвардейского, Калининского районов, организации "Экоспас", пожарные. Сообщили также в комитет по природопользованию и ФСБ. 

Фото: Piter.TV

Теги: аммиак, товарный поезд, утечка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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