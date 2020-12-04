На улице Руставели обнаружили утечку аммиака

Поезд ехал в сторону Финляндии.

На четвертых путях железнодорожной станции "Ручьи" обнаружили утечку, предположительно, аммиака из цистерны товарного поезда. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Утечка происходит в районе 26-го вагона из верхнего люка. Всего в составе 61 вагон. Поезд следовал из Петербурга к станции "Бусловская" недалеко от границы с Финляндией.

Поезд находился на момент заявки на улице Руставели. На место отправились представители Красногвардейского, Калининского районов, организации "Экоспас", пожарные. Сообщили также в комитет по природопользованию и ФСБ.

Фото: Piter.TV