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Прокуратура потребовала УК устранить протечки кровли многоквартирного дома на Литовской улице
Сегодня, 11:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала УК устранить протечки кровли многоквартирного дома на Литовской улице

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Прокурор района внес представление в адрес руководства управляющей компании.

Прокуратура Выборгского района Петербурга потребовала устранить протечки кровли многоквартирного дома на Литовской улице. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Было установлено, что фасад дома № 8 по Литовской улице в районе квартиры, где проживает заявитель, находится в неудовлетворительном состоянии. На кровле над квартирой жильца нарушена целостность парапетного укрытия, что приводит к протечкам. В квартире заявителя видны следы затопления.

Прокурор района внес представление в адрес руководства управляющей компании ООО "УК "Ленинградский Дом". Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: литовская улица, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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