Прокуратура потребовала УК устранить протечки кровли многоквартирного дома на Литовской улице

Прокурор района внес представление в адрес руководства управляющей компании.

Прокуратура Выборгского района Петербурга потребовала устранить протечки кровли многоквартирного дома на Литовской улице. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Было установлено, что фасад дома № 8 по Литовской улице в районе квартиры, где проживает заявитель, находится в неудовлетворительном состоянии. На кровле над квартирой жильца нарушена целостность парапетного укрытия, что приводит к протечкам. В квартире заявителя видны следы затопления.

Прокурор района внес представление в адрес руководства управляющей компании ООО "УК "Ленинградский Дом". Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга