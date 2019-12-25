За 2025 год более 15 тыс. остановок в Петербурге избавили от следов вандализма

Испорченные остановки не только ухудшают внешний облик городских улиц, но и требуют значительных финансовых затрат из бюджета.

Ежедневно пассажиры в Петербурге пользуются информационными стендами на автобусных остановках, чтобы ориентироваться в расписании и планировать свои маршруты. Однако, помимо практической пользы, эти конструкции нередко подвергаются нападениям вандалов. Согласно отчету СПб ГКУ "Организатор перевозок", в течение 2025 года сотрудникам пришлось удалить объявления, надписи и рисунки с поверхности 15 284 конструкций.

Было отремонтировано 438 поврежденных объектов, в частности заменялись защитные пластиковые покрытия и крепежные элементы. Ещё на 203 остановках потребовалось поменять стекло. Испорченные остановки не только ухудшают внешний облик городских улиц, но и требуют значительных финансовых затрат из бюджета. Средства, потраченные на восстановление, могли бы использоваться для обновления и модернизации транспортной инфраструктуры.

Регулярные проверки состояния остановочных комплексов проводятся специалистами учреждения, одновременно принимаются меры реагирования на жалобы местных жителей. Информация о случаях вандализма передается соответствующим органам правопорядка, поскольку подобные действия наказуемы в рамках административного и уголовного законодательства.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)