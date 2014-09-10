Дефект на трубопроводе в Невском районе устранен

В связи с ремонтом в жилых кварталах района отключали теплоснабжение и горячую воду.

Специалисты "Теплосети" устранили дефект на трубопроводе в Невском районе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга 14 ноября.

Напомним, крупное технологическое нарушение на проспекте Большевиков помогли обнаружить умные датчики несколько дней назад. В связи с ремонтом в жилых кварталах района отключали теплоснабжение и горячую воду.

К работам привлекли пять аварийно-ремонтных бригад, 25 специалистов и 14 единиц техники. Теплоснабжение восстановили уже 13 ноября в 16:00 в полном объеме.

В результате заменили 2 метра тепловых сетей, проведены необходимые диагностики системы. Участок около дома 26 по проспекту Большевиков включен в программу реконструкции до 2028 года.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга