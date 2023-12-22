В Усть-Славянке построят детский сад на 190 человек

В новом детском саду, благодаря современным планировочным решениям в одном зале можно будет одновременно проводить музыкальные занятия и, например, уроки по рисованию.

Застройщик получил разрешение на строительство детского сада для 190 воспитанников в Усть-Славянке. Сдача в эксплуатацию запланирована на III квартал 2025 года, сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом детском саду, благодаря современным планировочным решениям в одном зале можно будет одновременно проводить музыкальные занятия и, например, уроки по рисованию.

Основными цветами в оформлении фасадов станут молочно-белый и коричневый, оттенять их будет золотисто-терракотовый. Рядом с главным входом оборудуют зону для хранения колясок и велосипедов. Во внутреннем дворе обустроят детские площадки с навесами и игровыми площадками для детей разных возрастов.

В данной локации уже построены два детских сада на 160 и 190 мест и школа на 825 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"