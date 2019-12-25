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Власти Петербурга назвали условия для смягчения новогодних запретов
Сегодня, 12:52
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nastya960

Власти Петербурга назвали условия для смягчения новогодних запретов

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Об отмене ограничений речи не идет.

Действующие из-за коронавируса ограничения для бизнеса в Петербурге могут смягчить в случае улучшения эпидемической обстановки. Снимать коронавирусные ограничения в ближайшее время точно не планируют. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Смольный готов рассматривать смягчение любых мер, кроме работы в новогоднюю ночь и после 23:00. Но для этого в городе всё равно должна улучшиться эпидемиологическая обстановка.

По словам Ситова, в Петербурге на данный момент стабильно тяжелая ситуация, рассматриваются несколько вариантов, но окончательных решений еще нет.

Фото: Piter.tv

Теги: александр ситов, общепит, ограничения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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