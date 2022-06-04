Защиту акватории Финского залива усилят в Петербурге

Власти создают радиолокационное кольцо для раннего обнаружения потенциальных воздушных угроз.

В Петербурге активизируют меры по обеспечению безопасности как самого города, так и акватории Финского залива. Также происходит увеличение группировки средств для борьбы с беспилотниками и другими воздушными угрозами. Об этом сообщил губернатор Северной столицы на конференции регионального отделения партии "Единая Россия", передает ТАСС.

Власти создают радиолокационное кольцо для раннего обнаружения потенциальных воздушных угроз, добавил градоначальник. В ночь с 13 на 14 августа российская противовоздушная оборона уничтожила 117 украинских беспилотников, предназначенных для воздушного применения, а также 4 тактические ракеты "Точка-У".

Согласно информации Минобороны России, 37 дронов и 4 ракеты были сбиты в Курской области, аналогичное количество беспилотников ликвидировано над территорией Воронежской области.

Фото: Piter.TV