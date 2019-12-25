В Петербурге вечером 24 марта ветер усилится до 17 м/с

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 марта в городе ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с.
Рекомендации участникам дорожного движения и населению при ветре:
- уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна;
- припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".
В Ленобласти также ожидается усиление ветра.
Фото: Piter.tv
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