В Петербурге вечером 24 марта ветер усилится до 17 м/с

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 марта в городе ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с.

Рекомендации участникам дорожного движения и населению при ветре:

- уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна;

- припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

В Ленобласти также ожидается усиление ветра.

Фото: Piter.tv