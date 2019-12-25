В Ленобласти 24 марта ожидается усиление ветра до 15-17 м/с

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение. Начиная со второй половины 24 марта, местами на территории 47 региона ожидается усиление юго-западного ветра 15-17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Людей просят не ходить под шаткими конструкциями, рекламными щитами, около старых деревьев. Также около шатающихся конструкций не стоит парковать автомобиль. Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах. Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

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