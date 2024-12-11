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В Петербурге 6 марта ожидаются порывы ветра до 18 м/с
Сегодня, 15:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 6 марта ожидаются порывы ветра до 18 м/с

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Будьте внимательны и осторожны!

В Санкт-Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий в четверг, 6 марта. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.  

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 6 марта в Санкт-Петербурге прогнозируется ветер порывами до 18 м/с.

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

Теги: ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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