В связи со снегопадом петербургские коммунальщики работают на дорогах в усиленном режиме

Коммунальные и дорожные службы Петербурга активизировались из-за выпадения снега. На улицах города задействованы 3817 дворников и 718 механизированных рабочих бригад, сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Днём уборка осуществляется силами 761 единицы спец\техники и 1143 сотрудников-дворников. Ночные работы обеспечиваются более чем 600 машинами.

В аппарате вице-губернатора подчеркнули, что во время сильного снегопада основное внимание уделяют расчистке центральных магистралей, подъездов к важным социальным объектам, таким как школы, детские сады, больницы и станции метро, а также проходов к жилью. Когда интенсивность осадков спадет, технику и бригады направят на полную очистку придомовых территорий.

Уже заранее проведена обработка дорожных покрытий и тротуаров специальными противогололёдными материалами, поэтому теперь службы ведут запланированную ежедневную работу.

Фото: аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина