С петербуржца через прокуратуру требуют почти 50 тысяч рублей за сбитый дорожный знак и светофор

На момент аварии у водителя не было страховки.

Прокуратура Петроградского района Петербурга потребовала от водителя компенсировать ущерб за сбитый дорожный знак.

Автомобилист 10 ноября стал виновником ДТП на перекрестке улицы Мира и Кронверкской улицы, в результате которого были снесены ограждение, стойка светофора и дорожный знак. Никто из пешеходов не пострадал.

На момент аварии у водителя не было страховки, в связи с этим, причиненный вред должен возмещаться за счет виновника дорожно-транспортного происшествия.

Прокурор Петроградского района направил исковое заявление в суд о взыскании с водителя в пользу СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" материального ущерба, причиненного городу, в размере 49,5 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Видео: прокуратура СПб