Усадьбу графов Шуваловых продали на торгах по минимальной цене

За лот боролись 2 претендента.

Усадьбу графов Шуваловых продали на торгах. В предыдущие разы аукцион не состоялся, из-за чего стоимость объекта решили снизить на четверть. Покупателем стало ООО "А ДЕВЕЛОПМЕНТ", сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Цена продажи составила 274,5 млн рублей. Это минимальная цена. В торгах приняли участие 2 претендента. Инвестору нужно будет восстановить усадьбу и поддерживать ее состояние.

В комплекс входит участок площадью 7,5 га и 12 зданий. 5 из них являются объектами культурного наследия: "Большой дворец", "Малый дворец", "Конный двор", "Дом садовника" и "Туфовая арка".

Мы по-настоящему рады, что нашли инвестора, который хорошо понимает и готов взять на себя задачи охраны, реставрации и использования памятника. Сегодня мы передаем не только культурное наследие, но и важный духовный капитал города. Надеемся, что стратегия развития Дворцово-паркового ансамбля будет обеспечена смысловыми преобразованиями.

Семен Якубов, генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Семён Якубов.

На базе комплекса нужно будет создать новое многофункциональное культурное пространство.

Фото: Piter.tv