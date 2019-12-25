Объявлена дата продажи комплекса "Усадьба графов Шуваловых" на торгах

Имущественный комплекс хотят сделать местом притяжения туристов.

На базе комплекса "Усадьба графов Шуваловых" создадут многофункциональное культурное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

По поручению дочернего предприятия "Ростеха" ООО "РТ-Капитал" 12-но ноября пройдет аукцион по продаже земельно-имущественного комплекса. Лот включает в себя участок площадью 7,5 га и 12 зданий общей площадью 14,8 тыс. "квадратов". 5 зданий являются объектами культурного наследия: "Большой дворец", "Малый дворец", "Конный двор", "Дом садовника" и "Туфовая арка". Комплекс принадлежит Всероссийскому НИИ токов высокой частоты им. В.П. Вологдина. Усадьба находится в Шуваловском парке в Парголово.

Начальная цена составляет 366,1 млн рублей.

Дело в том, что объектам требуется реставрация. Собственник ищет инвестора, который возьмет на себя обязательства по охране и сохранению домов-памятников, а также модернизирует их под современное использование. Обязательным условием является восстановление исторического облика дворцово-паркового комплекса и развитие его туристического потенциала.

Планируется, что на территории будет выставочное пространство, будут проходить экскурсии.

Срок подачи заявок на аукцион завершается 8 ноября.

Фото: Piter.TV