Банда из четырех грабителей забрала у петербуржца украшения, телефон и 100 рублей

Злоумышленников поймали спустя час после ограбления.

Четверо молодых людей подозреваются в ограблении мужчины в центре Петербурга. Они силой отобрали у потерпевшего смартфон, наушники, украшения и 100 рублей. Полиция уже задержала злоумышленников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Пострадавший 33-летний петербуржец обратился в полицию в 7 утра 12-го апреля. По его словам, ограбление произошло у дома №96 по Садовой улице. Общая сумма ущерба составила почти 26 тыс. рублей. Подозреваемых задержали по "горячим следам" в доме №120 на той же улице. Все четверо приехали в Петербург из республик Северного Кавказа, официально не трудоустроены.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция возбудила уголовное дело после пьяной стрельбы под окнами на проспекте Космонавтов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО