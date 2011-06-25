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Полиция возбудила уголовное дело после пьяной стрельбы под окнами на проспекте Космонавтов

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Стрелка отвезли в больницу, а не в отделение, так как у него есть подозрение на перелом ребер.

Полиция Московского района возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" за стрельбу около жилого дома на проспекте Космонавтов. Всех участников конфликта доставили в отделение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В понедельник, 12 апреля, житель Петербурга стал очевидцем драки и стрельбы у дома №29/3 по проспекту Космонавтов. Участниками конфликта стали три мужчины, они были в нетрезвом состоянии. Один из хулиганов сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего троица скрылась в подъезде. Никто не пострадал.

Выяснилось, что травматическое оружие принадлежит местному жителю 1959-го года рождения. Вместе с ним в квартире находились еще два гражданина —  1989 и 1998 годов рождения. У пенсионера нашли и изъяли также три газовых пистолета и несколько охотничьих ружей. Стрелка хотели задержать, но у него ухудшилось здоровье, поэтому мужчину госпитализировали. 

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО 

Теги: оружие, стрельба, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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