В Петербурге установили показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения соцобъектами

Необходимость корректировки вызвана изменениями федерального и регионального законодательства.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрены изменения Нормативов градостроительного проектирования. Необходимость корректировки вызвана изменениями федерального и регионального законодательства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В представленных нормативах расчетные показатели установлены для 69 объектов регионального значения, в то время как в действующей редакции их было лишь 38 объектов. В новый перечень включены такие объекты и показатели как автомобильные дороги регионального значения, плотность улично-дорожной сети, транспортные развязки, транспортно-пересадочные узлы, тоннели, пассажирский транспорт, включая трамвайное, троллейбусное и автобусное сообщение, а также объекты метрополитена, воздушного и водного транспорта и ряд других объектов.

Объекты регионального значения подлежат обязательному отображению на Генеральном плане Санкт-Петербурга. Кроме того, устанавливаются расчетные показатели для объектов, которые не отображаются на Генеральном плане города. Их необходимо будет учитывать при подготовке документации по планировке территории. К таким новым для нормирования объектам относятся: пешеходные переходы в составе магистральных дорог и улиц, велосипедные дорожки, спасательные станции ПСС, учреждения по делам молодёжи, отделения почтовой связи и так далее.

Также нормированию подлежат объекты образования, здравоохранения, городские леса и озелененные территории, объекты санаторно-курортного назначения, инженерной инфраструктуры и другие.

По ряду нормируемых объектов увеличилось значение расчетного показателя обеспеченности. Для организаций дополнительного образования детей норматив составит 65 мест вместо 60 мест на 1000 человек, а для организаций, реализующих программы профессионального образования – вместо 13 мест определено 22,4 места на 1000 человек.

Фото: КГА