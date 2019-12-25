Уровень инфляции в Петербурге за январь превысил общероссийские показатели

Основной причиной роста цен в Петербурге стало увеличение стоимости продовольствия и услуг.

В январе текущего года годовой уровень инфляции в Петербурге достиг отметки в 10,2%, что немного выше среднего показателя по стране, который составил 9,9%. В декабре предыдущего года инфляция в городе составляла 9,5%. Эти данные были опубликованы пресс-службой Банка России со ссылкой на статистику Росстата.

Основной причиной роста цен в Петербурге стало увеличение стоимости продовольствия и услуг. Дополнительным фактором стало повышение тарифов на транспорт и капитальный ремонт. Вместе с тем, производители медицинских товаров увеличили объемы выпуска продукции, что помогло сдержать темпы роста цен на медикаменты.

В Ленинградской области также отмечен рост инфляции — с 9,3% в декабре до 9,8% в январе.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV