  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Шелгунова годовалый малыш уронил на себя горячий утюг
Сегодня, 10:05
71
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Шелгунова годовалый малыш уронил на себя горячий утюг

0 0

Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге годовалый мальчик уронил на себя горячий утюг. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 21 января из квартиры дома по улице Шелгунова в больницу был доставлен годовалый мальчик. У него диагностировали термический ожог лица и правого плеча II-III степени.  По предварительной информации, малыш по недосмотру взрослых уронил на себя горячий утюг.

Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее петербургский подросток по неосторожности глотнул уксус.

Фото: unsplash

Теги: утюг, шелгунова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии