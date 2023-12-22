На Шелгунова годовалый малыш уронил на себя горячий утюг

Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге годовалый мальчик уронил на себя горячий утюг. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 21 января из квартиры дома по улице Шелгунова в больницу был доставлен годовалый мальчик. У него диагностировали термический ожог лица и правого плеча II-III степени. По предварительной информации, малыш по недосмотру взрослых уронил на себя горячий утюг.

Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее петербургский подросток по неосторожности глотнул уксус.

Фото: unsplash