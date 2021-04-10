На Шелгунова неизвестные ограбили "Пятерочку"

При попытке остановить злоумышленников, пострадал 51-летний администратор.

Администратор "Пятерочки" пострадал, попытавшись остановить покупателей, не оплативших свои покупки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 9 апреля в 12:17 поступило сообщение, что во дворе дома 4 по улице Шелгунова четверо неизвестных избили сотрудника магазина "Пятерочка", с места уехали, брызнув в лицо перцовкой.

По предварительной информации, около 12:00 трое неизвестных мужчин вошли в магазин "Пятерочка", набрали продукты и вышли, не расплатившись. Следом за ними вышел 51-летний администратор. Он попытался задержать данных граждан. На помощь ему пришел продавец. Образовалась обоюдная драка, в ходе которой один из неизвестных предметом похожим на молоток нанес удар администратору по затылку. В момент драки, к дерущимся подбежал директор магазина, которому один из злоумышленников брызнул в лицо из газового баллончика. После к неизвестным подъехал Hyundai Solaris и все скрылись с места происшествия.

Администратор получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану затылочной области справа, химический ожог.

Часть похищенного неизвестные оставили на месте драки. Перечень и сумма похищенного будет установлена после инвентаризации. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Piter.tv