Мигранты устроили поножовщину в парке на Московском проспекте

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Гражданина Киргизии ранили ножом в парке у дома 110 по Московскому проспекту. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения, кадры находятся в распоряжении Piter.TV.

В парке днем 9 апреля с ножевым ранением грудной клетки нашли 19-летнего гражданина Киргизии У. Он был доставлен в больницу № 26. Он находится в тяжелом состоянии с проникающим колото-резанным ранением левой половины грудной клетки, гемопневторокасом, шоком 1 степени,

По предварительной информации, к находившемуся с двумя своими друзьями У. подошли шестеро неизвестных молодых людей, один из которых, в ходе словесного конфликта ножом ударил его, после чего все с места происшествия скрылись.

В совершении указанного преступления задержан 25-летний гражданин Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Piter.tv