На Димитрова мужчина избил до полусмерти сожительницу

Женщина находится в тяжелом состоянии и опросу не подлежит.

В квартире на Димитрова пьяный мужчина до полусмерти избил сожительницу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 9 апреля в 3:24 поступило сообщение, что в квартире дома 10 корпус 1 по улице Димитрова мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивает женщину. По указанному адресу в состоянии алкогольного опьянения задержан 43-летний петербуржец.

Из из НИИ Скорой помощи поступила телефонограмма, что из квартиры дома 10 корпус 1 по Димитрова с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой лобной области, параорбитальной гематомой обеих глаз, закрытым переломом 5-6 ребер слева, закрытой травмой живота, запахом алкоголя, гематомой верхней трети левого и правого плеча, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит), госпитализирована 42-летняя А.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером 6 апреля покупатель избил управляющего магазина "Дикси" на Металлистов.

Фото: Piter.tv