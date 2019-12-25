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Покупатель избил управляющего магазина "Дикси" на Металлистов
Сегодня, 9:53
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Alena_Zinovieva

Покупатель избил управляющего магазина "Дикси" на Металлистов

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Мужчина из личной неприязни избил сотрудника супермаркета руками и ногами.

Вечером 6 апреля в Калининском районе Петербурга произошло нападение на управляющего магазина "Дикси". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На сотрудника супермаркета напал покупатель. Из личной неприязни он избил мужчину руками и ногами.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Нападавшего задержали спустя два дня на Российском проспекте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее устроивший резню в Петербурге мужчина объяснил, зачем он это сделал.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, нападение
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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