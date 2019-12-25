Покупатель избил управляющего магазина "Дикси" на Металлистов

Вечером 6 апреля в Калининском районе Петербурга произошло нападение на управляющего магазина "Дикси". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
На сотрудника супермаркета напал покупатель. Из личной неприязни он избил мужчину руками и ногами.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Нападавшего задержали спустя два дня на Российском проспекте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее устроивший резню в Петербурге мужчина объяснил, зачем он это сделал.
Фото: Piter.TV
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