Устроивший резню в Петербурге мужчина объяснил, зачем он это сделал

Накануне он напал на двух мужчин, один из них скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум мужчинам на юге Петербурга рассказал, что им руководило. По данным "Фонтанки", на допросе мужчина пояснил, что алкоголь, которым торговали отец и сын на площади Победы, стал причиной смерти его друга. Как ранее стало известно Piter.TV, мужчина также имеет проблемы с психикой. С 2012 года он находился в психдиспансере, данную меру последний раз продлевали летом 2017 года.

Днём 7 апреля подозреваемый с ножом напал на двух мужчин на площади Победы. Один из них скончался, второй находится в больнице, подозреваемый был задержан в Карелии.

В правоохранительных органах полагают, что 63-летний пострадавший и 41-летний погибший – отец и сын, которые спекулировали элитным алкоголем. Продажа проводилась у отеля на площади Победы.

Видео: Piter.tv