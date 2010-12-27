Два подростка травмировались при побеге из детского центра на Шелгунова

Дети убежали в квартиру, где живёт их мать.

Два подростка получили травмы при побеге из детского центра. Об этом сообщило АН " Оперативное прикрытие".

Два брата 12-ти и 13-ти лет покинули центр "Альмус" на улице Шелгунова 27 декабря около девяти часов вечера после дискотеки. Через три часа администрация обратилась за помощью в полицию. В полдень 29 декабря подростков привезли в 32 отдел МВД из квартиры их матери. После полицейского участка детей отправили в больницу.

Во время побега братья получили травмы: у младшего повреждена правая рука, у старшего – правая нога.

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Фото:pixabay