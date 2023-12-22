Петербургский подросток по неосторожности глотнул уксус

Он находится в реанимации.

В Петербурге подросток по неосторожности глотнул 70% уксус. Он находится в реанимации, стало известно Piter.tv.

Накануне, 17 января, из квартиры по проспекту Наставников был госпитализирован 16-летний юноша с ожогом полости рта и глотки, химическим ожогом пищевода. По предварительной информации, он по неосторожности глотнул 70% уксус.

Пострадавший находится в реанимации. Проводится проверка.

Ранее маленькая петербурженка облилась уксусом и получила ожог.

Фото: pxhere