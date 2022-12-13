В Петербурге 21 апреля ограничат движение в связи с праздником Ураза-Байрам

Движение на прилегающих автомобильных трассах будет ограничено или прекращено 21 апреля с 00:00 до 09:00.

В связи с проведением мусульманского праздника Ураза-Байрам 21 апреля будет ограничено движение в районе станции метро "Горьковская" и Соборной мечети, а также в районе станции метро "Садовая". Об этом сообщил Медиацентр Санкт-Петербурга.

Движение на прилегающих автомобильных трассах будет ограничено или прекращено 21 апреля с 00:00 до 09:00. Также будет затруднено движение в районе Коломяжской мечети на улице Парашютная.

В пятницу, 21 апреля, с 00:00 до 09:00 запрещена остановка на следующих участках:

– Московский проспект от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы

– Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта

– Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Конного переулка.

Прекращено движение с 05:00 до 09:00 на следующих трассах:

– Московский проспект от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы

– Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта

– Крестьянский переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта

– Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.

Фото: Piter.tv (архив)