Видео из Южно-Сахалинска: В регионе из-за снежной бури введен режим ЧС

В сети появляются все новые фото и видео из Южно-Сахалинска, где разбушевалась снежная буря.

Сегодня, 2 марта, в Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за разыгравшейся снежной бури.

Порывы ветра из-за циклона достигают порядка 38 метров в секунду. Идет сильный снегопад. Ветер сносит крыши с зданий и плохозакрепленные конструкции. Местные жители сообщают, что видимость практически нулевая, из-за снега дороги просто встали. Автобусы практически не ходят, снегоуборочная техника не может начать чистить дороги.

По поручению мэра Южно-Сахалинска организованы пункты временного пребывания, для тех, кто не смог добраться до дома. Эти пункты организованы в детских садах, школах, домах культуры, спортивных учреждениях.

Видео: YouTube/Vladimira Sakhalin, vanyanosov136 HELP

Фото: Instagram