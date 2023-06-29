На прошлой неделе 14 петербуржцев задержали за управление гидроциклами без прав

Также в Неве выявлены четыре катера под управлением местных жителей от 39-ти до 41 года, находящиеся в акватории в период закрытия водных путей.

На прошлой неделе сотрудниками транспортной полиции в ходе патрулирования акваторий рек Нева, Малая Нева, Малая Невка и акватории Финского залива выявили 14 граждан, которые управляли гидроциклами, не имея прав на управление. Это 12 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и две 28-летних девушки, сообщил Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ "Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления".

Также в Неве выявлены четыре катера под управлением местных жителей от 39-ти до 41 года, находящиеся в акватории в период закрытия водных путей. Помимо этого, на борту у одного из капитанов катера находилось более 10 человек, что нарушает правила эксплуатации судна.

Также в Малой Невке и Большой Неве выявлены 14 жителей Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 31 до 46 лет, которые нарушили правила плавания, двигаясь на катерах.

Ещё 8 граждан управляли маломерами в период запрета. У троих из них отсутствует доверенность, судовая роль и просрочены документы на техническое облуживание водных транспортных средств.

Все правонарушители переданы сотрудникам Центра ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу и отстранены от управления маломерными судами.

Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте