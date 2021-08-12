Умные камеры установили на детских площадках в семи районах Петербурга

Планируется завершить оборудование площадок города дополнительными 900 интеллектуальными камерами к концу 2026 года.

Петербург начал новый этап оснащения системой безопасности, инициированный Комитетом по информатизации и связи. Масштабный проект подразумевает установку видеокамер с функциями искусственного интеллекта на игровых и спортивных площадках города.

Первые успехи уже очевидны: к сентябрю 2025 года камеры установлены в семи районах мегаполиса — Калининском, Кировском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Фрунзенском и Московском. Было внедрено 115 новейших устройств наблюдения.

Планируется завершить оборудование площадок города дополнительными 900 интеллектуальными камерами к концу 2026 года. Председатель профильного комитета Юлия Смирнова подчеркнула, что это важный шаг на пути формирования комфортной и защищенной городской среды.

Новейшая техника обладает широкими возможностями: обеспечивает непрерывную запись высокого разрешения, передает информацию в центральную базу данных мониторинга, мгновенно фиксирует нестандартные ситуации и передает сигнал органам правопорядка (за пять минут), автоматически обнаруживая нарушения, включая курение на территориях детских площадок, затопления участков, несанкционированную рекламу и акты вандализма.

Данный проект реализуется в рамках стратегии "Безопасный город", объединяющей инновационные технологии и современные программные решения для повышения уровня безопасности и комфорта жителей Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на отечественные автомобили в Петербурге вырос вдвое за год.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)