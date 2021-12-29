Житель Петербурга получил ножом в грудь от собутыльника

Пострадавшего доставили в НИИ имени Джанелидзе.

Накануне вечером через службу спасения "112" поступило сообщение о ножевом ранении у дома №35к1 по улице Олеко Дундича. Об этом стало известно Piter.tv.

На место прибыли полицейские и карета "скорой". Медики забрали пострадавшего в НИИ имени Джанелидзе. Известно, что 38-летней неработающий местный житель распивал алкоголь с 46-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего 38-летний мужчина схватил нож, нанес ранение в область груди своему собутыльнику и скрылся с места.

Подозреваемого задержали "по горячим следам" и доставили в изолятор.

Несколько позже стало известно, что пострадавшего с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки слева в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Известно, что подозреваемый в совершении преступления в 2020 году был осужден по статье "Грабеж", в 2019 году в отношении него прекратили дело по статье о краже.

У пострадавшего же судимостей больше – с 2006 до 2019 года было девять судимостей по разным статьям: о краже, об управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, о наркотиках и других.

Фото: Piter.tv