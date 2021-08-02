Умерла актриса БДТ Марина Адашевская

В театре ее запомнили как настоящего ленинградского интеллигента.

Сегодня, 21 августа, ушли из жизни актриса БДТ Марина Адашевская. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ имени Г. А. Товстоногова в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что заслуженная артистка России была частью театральной семьи в течение 60 лет. Она известна своими ролями: Степанида в "Мещанах", Марджори в спектакле "Снежок", Смеральдина в "Слуге двух господ", Глория в "Синьор Марио пишет комедию".

Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив, — подчеркнули в БДТ. Администрация БДТ имени Г. А. Товстоногова

Еще в детстве, во время эвакуации, Марина Константиновна увлеклась Индией. Известно, что с 25 лет до глубокой старости актриса занималась йогой, чем всегда восхищала окружающих. Она очень любила читать, вела здоровый образ жизни, баловала себя нарядами.

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова