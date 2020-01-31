Ушла из жизни 96-летняя режиссер БДТ Людмила Шувалова

Дата и место похорон пока не названы.

Умерла режиссер БДТ Людмила Шувалова. Об этом сообщили в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте".

Сначала деятель искусств была актрисой, потом она стала ассистентом режиссера. В 1980 году Людмилу Шувалову приласили на должность режиссера БДТ. Она согласилась и стала работать вместе Георгием Товстоноговым над спектаклем "Этот пылкий влюбленный".

Самыми известными работами режиссера являются спектакли "Цена" по пьесе Артура Миллера, "Любовные письма" по пьесе Альберта-Рамсделла Герни для актерского дуэта Екатерины и Андрея Толубеевых.

Она была награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.

Человек тонкого вкуса, живого ума, замечательной художественной чуткости, исключительного профессионализма, надежный товарищ и отзывчивый друг — такой в БДТ всегда будут помнить Людмилу Шувалову. БДТ имени Г. А. Товстоногова

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова