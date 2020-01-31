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Ушла из жизни 96-летняя режиссер БДТ Людмила Шувалова
Сегодня, 10:46
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Ушла из жизни 96-летняя режиссер БДТ Людмила Шувалова

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Дата и место похорон пока не названы.

Умерла режиссер  БДТ Людмила Шувалова. Об этом сообщили в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте".

Сначала деятель искусств была актрисой, потом она стала ассистентом режиссера. В 1980 году Людмилу Шувалову приласили на должность режиссера БДТ. Она согласилась и стала работать вместе Георгием Товстоноговым над спектаклем "Этот пылкий влюбленный".

Самыми известными работами режиссера являются  спектакли "Цена" по пьесе Артура Миллера, "Любовные письма" по пьесе Альберта-Рамсделла Герни для актерского дуэта Екатерины и Андрея Толубеевых.

Она была награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.

Человек тонкого вкуса, живого ума, замечательной художественной чуткости, исключительного профессионализма, надежный товарищ и отзывчивый друг — такой в БДТ всегда будут помнить Людмилу Шувалову.

БДТ имени Г. А. Товстоногова

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Теги: искусство, некролог, театр бдт, умерла режиссер людмила шувалова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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