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Житель Всеволожского района умер в ожидании собеседования
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Житель Всеволожского района умер в ожидании собеседования

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Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Житель Всеволожского района Ленинградской области, который собирался устроиться на работу охранником, скончался, дожидаясь прибытия директора компании. Как стало известно Piter.TV, тело 59-летнего мужчины было найдено на парковке в деревне Мистолово утром в понедельник, 19 августа.

Согласно информации полиции, в около 9:00 житель Кузьмоловского района приехал в организацию с намерением трудоустройства. Поскольку директора не оказалось на месте, он решил подождать его в своем автомобиле Mercedes. Через час один из сотрудников компании подошел к машине и обнаружил, что соискатель не подает признаков жизни. После этого он вызвал скорую помощь, но медики только констатировали смерть.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что таксист умер за рулем на Дальневосточном.

Фото:  Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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